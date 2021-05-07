Подмосковным ветеранам напомнили о бесплатных поездках в такси

С 7 по 9 мая ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно воспользоваться услугами такси в Подмосковье. Акцию запустило правительство региона совместно с «Яндексом», напомнили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вызвать бесплатное такси могут ветераны и инвалиды войны, зарегистрированные в Подмосковье. Поездки действуют в пределах Москвы и области. Ветеран должен быть в списке органов соцзащиты региона.

Количество поездок не ограничено. Максимальный лимит на три дня — 1500 рублей.

Для заказа бесплатного такси нужно позвонить по номеру 122, назвать полное имя и год рождения ветерана. После этого на телефон придет сообщение с подтверждением заказа.

Заказать такси могут как сами фронтовики, так и их родственники и представители.

В Подмосковье проходят и другие акции для ветеранов в честь Дня Победы. В Воскресенске во дворе, где живет участник Великой Отечественной Валентин Морозов, устроили концерт.

Бойцы Кантемировской дивизии поздравили фронтовиков из Наро-Фоминска.

А до 19 мая по всей стране проходит символическая акция по ходьбе «Дойти до Берлина«. В командных соревнованиях могут участвовать и жители Московской области.