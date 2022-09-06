Названы обязанности УК по пожарной безопасности в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 15:05 (обновлено: 06 сентября 2022, 17:06) Поделиться Telegram

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Viber Названы обязанности УК по пожарной безопасности в Подмосковье

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Госжилинспекция Подмосковья напомнила управляющим организациям региона, что пожарная защита дома — это не только датчик, сигнализация, гидрант, рукав и работающий огнетушитель. Коммунальщики должны регулярно проводить осмотры и содержать общие территории в надлежащем состоянии.

Каждая управляющая компания в Подмосковье должна следить за тем, чтобы к дому могла подъехать спецтехника в случае возникновения пожара. Для жильцов должны быть предусмотрены пути эвакуации, которые не должны быть захламлены. Подъезды и чердаки нужно содержать свободными, устраивать там склады из разных материалов, особенно горючих, строго запрещено. Люди должны знать, где находятся огнетушители.

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Коммунальщики также обязаны проверять состояние пожарных лестниц, лазов и проходов - все это должно находиться в исправном состоянии. В домах нужно следить за состоянием аварийного освещения, систем пожаротушения, сигнализации и противопожарного водоснабжения. После каждого осмотра сотрудники УК должны составлять акт с подписью представителей собственников.

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Чтобы не допустить беды, светильники в подъездах должны быть закрыты плафонами, а все провода в щитках нужно изолировать. УК обязаны обеспечивать свободный доступ специалистов к инженерному оборудованию и подъезд техники к пожарным гидрантам, если такие есть на территории.

«В многоквартирном доме пожарная безопасность — это общее дело собственников и управляющих организаций. Напомню, что за ненадлежащее содержание общего имущества, в том числе нарушение требований пожарной безопасности, УК и ТСЖ отвечают перед собственниками», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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