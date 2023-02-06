Подмосковье 06 февраля 2023, 21:57 Подмосковным таксопаркам-нарушителям напомнили, как подать заявку на профвизит

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В Московской области работают порядка 94 тысяч такси по выданным разрешениям и около 38 тысяч перевозчиков. Некоторые из них нарушают законодательство о таксомоторной деятельности, таких в регионе 49 таксопарков. Минтранс Подмосковья напомнил, как можно подать заявку на профилактический визит ведомства.

«Минтранс Подмосковья позволяет перевозчикам исключить проверки, подав заявку на проведение профилактического визита, не позднее чем за два месяца до даты начала проведения планового мероприятия», — сообщил первый замминистра транспорта Московской области Евгений Аптекин.

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После такого визита министерство может исключить таксопарк из плана проверок в 2023 году. Подать заявку на профвизит можно через портал госуслуг или в МФЦ.

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Владельцы компаний могут решить некоторые вопросы во время мероприятия или в онлайн-формате. Предприниматели получат рекомендации по устранению нарушений.

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