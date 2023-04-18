Подмосковье 18 апреля 2023, 04:33 Подмосковным студентам рассказали об особенностях предпринимательства Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев пообщался со студентами региона. Встреча прошла во время конференции «Цифровой подход в администрировании налогов в современных условиях».

Головнев рассказал молодым людям об особенностях предпринимательства и работе по защите бизнеса. В мероприятии поучаствовали учащиеся Налогового колледжа, Колледжа международных экономических связей, Международного колледжа бизнеса и дизайна, Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС и Государственного академического университета гуманитарных наук.

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«Надеюсь, что сегодняшняя наша встреча заложит хороший фундамент для молодого поколения, поможет ребятам, делая свой профессиональный выбор, узнать существующие механизмы защиты бизнеса», — сообщил Головнев.

В Московской области создали «предпринимательские классы», где дети изучают, как открыть свое дело, создать бизнес-план, и знакомятся с успешно реализованными проектами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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