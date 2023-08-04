Подмосковье 04 августа 2023, 15:09 Подмосковным строителям больше не потребуется согласовывать проекты в зоне аэродрома Борки Мособлархитектура

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Тверской аэродром Борки (Кимры), который раньше имел государственный статус, больше не накладывает необходимость согласовывать строительные проекты в радиусе 30 километров. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

Раньше в зону с особыми условиями использования территории попадали части городских округов Дмитров, Талдом и Дубна. Однако с августа 2023 года аэродром Борки (Кимры) исключили из реестра аэродромов государственной авиации. Инвесторам больше не потребуется согласовывать проекты строительства и реконструкции с оператором объекта или уполномоченной организацией.

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«Сейчас в трех указанных муниципалитетах ведется порядка 300 проектов различного назначения. Теперь эти объекты освобождены от согласований с авиационными властями и застройщики могут выйти на площадку на месяц раньше», — отметил министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В регионе наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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