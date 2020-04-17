Подмосковным спортсменам заморозят разряды на время пандемии COVID-19

Меру поддержки ввело Министерство физической культуры и спорта Московской области. Это необходимый шаг в условиях, когда отменили все спортивные мероприятия и соревнования.

О важности такой меры рассказал заместитель председателя Комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александр Легков.

Из-за сложившейся ситуации те спортсмены, которым необходимо было подтвердить свои разряды, не смогут этого сделать так же, как и претендовать на новые звания. И я рад, что Минспорт оперативно принял необходимые меры Александр Легков.

Новая мера распространяется на все виды спорта. И она будет действовать до момента официального разрешения проводить спортивные смотры.

Из-за пандемии в России отменили свыше тысячи спортивных мероприятий. Однако после ее завершения страна будет готова принять у себя международные соревнования. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.