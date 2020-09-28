Подмосковным школьникам расскажут о родниках региона онлайн

В Московской области для школьников проведут открытый урок «Духовные родники Подмосковья». В этом году он состоится в онлайн-формате. Мероприятие пройдет 29 сентября. Об этом рассказала пресс-служба Министерства образования региона.

Открытый урок в этом году посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Перед школьниками выступят управляющий Московской епархией русской Православной Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Проведение открытого урока стало нашей доброй традицией. В этом году формат урока изменился в целях безопасности — урок пройдет в режиме онлайн. В нем дистанционно примут участие ребята из подмосковных общеобразовательных учреждений, в том числе православных и воскресных школ, учителя предметов духовно-нравственной направленности, руководители образовательных организаций, руководители муниципальных органов управления образованием, представители благочиния из всех муниципальных образований Московской области», — пояснила Ирина Каклюгина.

Посмотреть трансляцию онлайн-урока могут все желающие.