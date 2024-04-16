16 апреля 2024, 13:12
Подмосковным школьникам рассказали о востребованных профессиях на рынке труда
Подмосковные школьники познакомились с самыми востребованными профессиями в рамках образовательного проекта «Умные каникулы». Ребята из Солнечногорска, Лобни, Химок и Клина попробовали себя в роли сварщиков, автомехаников, поваров, кондитеров и представителей других специальностей.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, мероприятие прошло на площадках колледжа «Подмосковье».
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Ребята посетили лаборатории и мастерские учебного заведения, освоили базовые навыки и попробовали поработать на профессиональном оборудовании.
Также преподаватели и студенты рассказали о профессиях, наиболее востребованных на рынке труда, и ответили на вопросы ребят.
В ведомстве отметили, что погружение в профессию еще со школьной скамьи помогает сделать будущий выбор профессии более осознанным и обдуманным.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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