Подмосковным школьникам рассказали, кто уйдет на каникулы 5 октября

Начиная с 5 октября многие подмосковные школьники уйдут на осенние каникулы, а остальные — в ноябре. Министр образования региона Ирина Каклюгина объяснила, от чего зависит начало каникул в образовательных учреждениях, в том числе и внеплановых.

«Для начала что касается каникул. График у нас устанавливается самой школой, как и во всей России. Первый — модульный, а второй — по четвертям (как в советской школе). Половина школ у нас по модульной и половина по четвертям. У половины школ, тех, кто учатся по модульной, плановые каникулы начинаются с 5 октября. У другой половины плановые каникулы должны быть в начале ноября», — рассказала Каклюгина.

Она добавила, что недельные каникулы ждут тех учеников, у кого отдых в школах был запланирован с 5 октября. По словам министра, такие школы есть в каждом муниципалитете Подмосковья.

«Школы, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, мы рекомендуем действовать, исходя из эпидемической ситуации в муниципалитете», — отметила она.

В качестве примера Каклюгина привела небольшую школу в Зарайске. Там учатся 300 детей и работают 15 педагогов, из которых трое заболели COVID-19. При этом ОРВИ подхватили три-четыре ребенка в классе.

«Конечно, эту школу правильно отправить на каникулы, если они планово не предусмотрены. И такая школа по решению директора будет переведена с понедельника на недельные каникулы», — рассказала министр.

Но, например, в Подольске есть школа с посещаемостью 98% и отсутствием заболеваний среди учителей. Это образовательное учреждение продолжит работать, так как каникулы там запланированы только на ноябрь. Каклюгина подчеркнула, что дети, в основном, не болеют COVID-19 или же переносят его бессимптомно. В связи с этим под угрозой находятся именно учителя.

«И важно понимать. Я читаю комментарии, когда родители пишут, что в школе 99% посещаемость, а значит, зачем уходить на каникулы? Мы здесь отдаем эту историю на решение директора. Каждый директор знает, сколько человек в педагогическом коллективе у него болеет. И, исходя из этого, он принимает решение о том, как будет работать школа с понедельника», — пояснила министр.

Она добавила, что школа продолжает работу, если есть возможность заменить заболевшего учителя. Если директор понимает, что нужно прервать образовательный процесс, то уведомляет об этом родителей, а в школе начинаются внеплановые каникулы.