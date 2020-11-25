Подмосковным школьникам рассказали, как открыть свое дело

В Подмосковье подросткам рассказали об основах предпринимательского дела в рамках проекта «Бизнес-школьник». Для ребят провели деловые игры и открытые уроки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В мероприятиях приняли участие более тысячи школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Куратор проекта Александр Обухов рассказал о том, как важен и необходим такой проект для молодежи.

«Мы провели два интересных проекта для школьников: „Открытые уроки“ и „Деловая игра“. Данные проекты были созданы для того, чтобы подростки могли изучить основы ведения бизнеса и поняли, насколько важно знать о предпринимательстве. Специально для проектов были приглашены спикеры из Подмосковья, которые поделились своим богатым предпринимательским опытом и записали лекции для всех участников. Обучение проходило на онлайн-платформе», — отметил Обухов.

Он добавил, что участники слушали лекции, проходили тесты и накапливали баллы, которые позволяли соревноваться в общем рейтинге и бороться за призы.

Обухов пояснил, что проект «Деловая игра» включал в себя три уровня: игра на онлайн-платформе, создание бизнес-проектов в командах и финальная презентация проектов.

«К участию в проекте приглашались молодые люди Московской области в возрасте 14-17 лет. В процессе обучения было освещено 10 тем, среди которых бизнес-планирование, креативное мышление и предприимчивость, управление проектами, менеджмент персонала и выступление перед инвесторами», — уточнил куратор проекта.

По словам Обухова, для ребят создали не просто стандартные лекции. В рамках проекта использовали необычные игровые механики, которые позволили максимально вовлечь молодую аудиторию в процесс обучения. Информацию подавали в стиле инфотейнмента. Благодаря этому удалось заинтересовать учеников и помочь им лучше запомнить материал.

«В финальном уровне участники встречались со своей командой вживую либо через приложение Zoom для выполнения совместного задания — создания бизнес-проекта. Всего между собой соревновались 16 команд», — рассказал Обухов.

Победителем игры стала команда из Серпухова «Удальцы». Ребятам вручили памятный подарок номиналом 10 тысяч рублей. Среди всех участников выбрали троих ребят с максимальным количеством баллов за весь проект. Им подарили сертификаты номиналом 40 тысяч рублей.