Подмосковным школьникам помогут подготовиться к экзаменам онлайн

Сейчас к обучению подключилось более трех тысяч учеников десятых классов из 110 школ Подмосковья. Чтобы смотреть уроки на портале «Смотри ОГЭ», нужно получить индивидуальный код доступа.

Каклюгина отметила, что уже 144 учителя сделали уроки для трансляций.

«Трансляция идет из девяти школ — пунктов проведения ЕГЭ в городских округах: Дмитров, Коломенский, Красногорск, Мытищи, Одинцово, Подольск, Раменский, Химки, Электросталь. Портал впервые становится образовательной площадкой для школьников. Для ребят это прекрасная возможность удаленно изучать и закреплять учебный материал», — подчеркнула министр.

Портал «Смотри ОГЭ» используют не только для подготовки к выпускным испытаниям, но и для трансляции экзаменов с целью недопущения нарушений.

В этом году выпускные экзамены ждут 114 тысяч подмосковных школьников.