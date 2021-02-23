Подмосковным школьникам показали, как проходят настоящие боевые учения

Подмосковные военные провели для школьников боевые учения. Таманская мотострелковая дивизия сделала такой запоминающийся подарок ребятам на День защитника Отечества.

Подростки из одинцовской школы провели день на учебном полигоне.

«Сегодня мы на полигоне, будем смотреть, как солдаты проходят полосу препятствий с моим классом. Мы будем повторять все то, что и они», — рассказал Андрей Земцов, ученик 10-го класса школы № 17 Одинцова.

Школьники устроили тренировку на огненно-штурмовой полосе. Ребятам дали настоящую экипировку и настоящее оружие с холостыми патронами.

Ученикам рассказали о работе автомата Калашникова, советском пистолете-пулемете Шпагина со времен Великой Отечественной войны. Также ребят посветили в историю: Таманская дивизия Западного военного округа связана с Подмосковьем с 1945 года. Штаб-квартире в Алабине более 70 лет. После инструктажа школьникам разрешили пострелять.

Еще ребятам удалось прокатиться на танке Т-72БЗ. Эта российская разработка из-за небольших габаритов и высокой скорости ценится в танковом биатлоне. В занятиях со школьниками приняли участие почти 70 военнослужащих.