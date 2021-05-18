Подмосковным школьникам не придется сдавать ЕГЭ по базовой математике

Выпускники Подмосковья, которые готовятся к поступлению в вузы, не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике. Министр образования региона Ирина Каклюгина заявила, что в этом нет необходимости.

Первый экзамен 11-классники будут сдавать 31 мая. Выпускники, которые не идут в вуз, будут сдавать ЕГЭ в самой школе. По словам Каклюгиной, это будет просто экзамен по математике и русскому языку, который они сдадут в школе и получат аттестат.

«Что касается детей, которые идут в вуз, они будут сдавать ЕГЭ по полной программе. Единственное нововведение — не будет базовой математики», — сказала министр.

Если ребенок собирается поступать в технический вуз, ему нужна только профильная математика. Если же он идет в гуманитарный вуз, то математика не требуется, а значит, в этом нет необходимости, объяснила глава Минобразования Подмосковья.

«Мы готовимся. Планирую на следующей неделе выехать в один из пунктов проведения ЕГЭ, посмотреть, как идет подготовка», — добавила она.

Каклюгина в ходе брифинга также рассказала о планах по открытию в Московской области флагманских школ и запуску пилота новой внеурочной программы для школьников.

Эти темы поднимал во время ежегодного обращения губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что в каждом городском округе региона появится своя флагманская школа. Она станет местным образовательным центром, в котором педагоги смогут обмениваться опытом, а школьники — достижениями.

При этом в школах изменят подход к организации внеурочных занятий. Их начнут вести по-новому — для этого привлекут лучших репетиторов. Глава региона подчеркнул, что ученикам должно быть интересно проводить время в школе не только на уроках, но и после них.