Подмосковным школьникам и студентам рассказали о службе в полиции

«Подобные встречи с молодежью очень важны. У ребят есть возможность напрямую задать вопрос сотруднику правоохранительных органов, получить от первоисточников информацию о службе. Возможно, в ходе таких мероприятий у кого-то из учащихся появится желание стать полицейским, <…>», — рассказал руководитель ГУРБ региона Роман Каратаев.

Встречи прошли во всех муниципалитетах региона. Детям рассказали о деятельности разных специальностей полиции, а также объяснили, какими навыками и умениями должен обладать сотрудник правоохранительных органов.

Кроме того, полицейские рассказали о службе в уголовном розыске, следствии, патрульно-постовой службе, подразделениях участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, а также экспертно-криминалистической и кинологической службах.

А еще ученики познакомились с четвероногими коллегами полицейских. Они узнали о тренировке собак, и о том, как животные помогают находить людей, взрывчатки и наркотики.