Подмосковным школам рекомендовали устанавливать каникулы с 5 октября исходя из эпидемической ситуации

«Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предоставляющих на территории Московской области начальное общее, основное общее, среднее общее образование, установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года (включительно) каникулы для обучающихся», — сказано в постановлении.

Ранее министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина пояснила, что в регионе есть школы, работающие по модульной системе и четвертям. В первом случае учащиеся планово уходят на каникулы с 5 октября, а во втором — в ноябре. При этом в школах могут объявить досрочные каникулы, если они необходимы по эпидемической обстановке.

Решение о внеплановых каникулах принимает директор школы совместно с управляющим советом и родителями. При внеплановом отдыхе в октябре каникулы в ноябре уже не проводятся. Кроме того, в школе корректируется учебный план с учетом этих каникул. Несмотря на рекомендации о каникулах, Каклюгина заверила, что переводить детей на удаленное обучение не будут.