Подмосковье 09 августа 2023, 14:19 Подмосковным сервисом по поиску мест захоронения воспользовались более 130 тысяч раз с июля Главное управление региональной безопасности Московской области

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Подмосковным онлайн-сервисом по поиску мест захоронений воспользовались более 130 тысяч раз с июля. Это первый в России подобный сервис, разработкой которого занимались Главное управление региональной безопасности Московской области и ГБУ МО «Мособлгеотрест».

С помощью сервиса можно получить информацию о том, на каком кладбище Московской области похоронен умерший родственник или знакомый. Для этого необходимо ввести в поисковик личные данные человека, после чего система покажет адрес кладбища, годы жизни и дату погребения.

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«Мы оцифровали огромный массив данных и продолжаем актуализировать информационную базу. В будущем планируем подгрузить электронный фотоархив, чтобы пользователи могли ознакомиться с внешним видом мест погребения», — рассказал руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

По словам генерального директора ГБУ МО Дмитрия Гаврилова, новый сервис позволяет сэкономить время поиска места захоронения без обращения в органы местного самоуправления.

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