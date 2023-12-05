Подмосковье 05 декабря 2023, 14:55 Подмосковным сервисом по градостроительству воспользовались более 2 миллионов раз с января Мособлархитектура

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Публичный и бесплатный сервис «Градпроработка онлайн» создан специально для застройщиков и инвесторов Подмосковья в 2019 году. За последние 11 месяцев к платформе обратились более двух миллионов раз.

«Сервис „Градпроработка онлайн“ — это цифровая градостроительная платформа, позволяющая мгновенно получить информацию о потенциале земельного участка, виде его разрешенного использования, наличии либо отсутствии градостроительных ограничений. На протяжении нескольких лет сервис показывает стабильную динамику роста по количеству запросов», — отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

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В 2023 году сервис принял более двух миллионов обращений, что на 12% больше, чем в 2022-м. Ежедневно фиксируется более 6,2 тысячи просмотров.

Платформа позволяет изучить пространственные данные участка, не выходя из дома. Здесь же можно узнавать о порядке согласования строительства в зонах с особыми условиями.

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