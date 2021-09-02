Подмосковным семьям с детьми напомнили о новых правилах расчета больничных

Новый порядок расчета больничных листов для родителей с детьми до восьми лет начал действовать в Московской области с 1 сентября. Теперь мама или папа, которые остаются дома для ухода за больным ребенком получат полную зарплату. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что такую меру поддержки родителей предложил ввести президент России Владимир Путин.

«С 1 сентября вступил в силу новый порядок расчета больничных листов для родителей с детьми до восьми лет. Теперь больничный будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка, независимо от стажа работы и сроков лечения ребенка, но не более 74 тысяч рублей в месяц», — рассказала Ирина Каклюгина.

Заместитель председателя правительства пояснила, что такая мера поможет поддержать родителей, которые имеют только небольшой страховой стаж.

Для семей, где детям исполнилось восемь лет правила расчета больничных листов остались прежними. Размер выплаты составит от 60 до 100%. Все зависит от стажа родителей и среднего заработка.