Подмосковные самозанятые получат 277 млн рублей. Им вернут налог на доход

Подмосковным самозанятым перечислят 277,2 миллиона рублей. Это возврат налога на профессиональный доход за прошлый год. Его компенсируют в полном объеме.

Такие субсидии будут выплачивать до конца 2020 года. Это мера поддержки, объявленная президентом. К январю в Подмосковье было зарегистрировано более 73,5 тысячи самозанятых. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов региона.

Средства перечислят на банковскую карту при условии, что она привязана к приложению «Мой налог». Если нет, то сделать это можно в одноименном приложении для телефона. Инструкцию разместили на сайте.

Такую субсидию предоставляют единовременно. Ее начисляют на основании реестра Федеральной налоговой службы. А затем банк выполняет перевод денег не позднее одного рабочего дня после их получения от Федерального казначейства.

И другая мера поддержки

Еще одна мера поддержки самозанятых — это дополнительный налоговый капитал в размере 12130 рублей. За счет него можно оплатить налог на профессиональный доход, задолженность и пени по нему.

Это увеличит остаток существующего налогового вычета. Мера будет автоматически применяться для полной оплаты налога на профессиональный доход с 1 июля по 31 декабря этого года.

Неиспользованная часть дополнительного налогового вычета будет аннулирована в следующем году. Сегодня в Подмосковье больше 104 тысяч самозанятых.