    03 июня 2020, 14:53

    Подмосковные самозанятые получат 277 млн рублей. Им вернут налог на доход

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковным самозанятым перечислят 277,2 миллиона рублей. Это возврат налога на профессиональный доход за прошлый год. Его компенсируют в полном объеме.
    Подмосковные самозанятые получат 277 млн рублей. Им вернут налог на доход

    Такие субсидии будут выплачивать до конца 2020 года. Это мера поддержки, объявленная президентом. К январю в Подмосковье было зарегистрировано более 73,5 тысячи самозанятых. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов региона.

    Средства перечислят на банковскую карту при условии, что она привязана к приложению «Мой налог». Если нет, то сделать это можно в одноименном приложении для телефона. Инструкцию разместили на сайте.

    Такую субсидию предоставляют единовременно. Ее начисляют на основании реестра Федеральной налоговой службы. А затем банк выполняет перевод денег не позднее одного рабочего дня после их получения от Федерального казначейства.

    И другая мера поддержки

    Еще одна мера поддержки самозанятых — это дополнительный налоговый капитал в размере 12130 рублей. За счет него можно оплатить налог на профессиональный доход, задолженность и пени по нему.

    Это увеличит остаток существующего налогового вычета. Мера будет автоматически применяться для полной оплаты налога на профессиональный доход с 1 июля по 31 декабря этого года.

    Неиспользованная часть дополнительного налогового вычета будет аннулирована в следующем году. Сегодня в Подмосковье больше 104 тысяч самозанятых.