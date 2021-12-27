Подмосковным рыболовам напомнили о мерах безопасности на льду

При нахождении на льду необходимо помнить о правилах безопасности. На одном и том же водоеме толщина ледяной корки может быть абсолютно разной, предупредили рыболовов в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Подмосковные спасатели измерили толщину льда на водоемах области. Эту работу они провели в рамках профилактической акции «Тонкий лед».

«В патрулировании было задействовано 167 человек личного состава. Спасатели и пожарные произвели замеры льда водоемов Подмосковья, данные мониторинга переданы в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитетов», — уточнил начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Он добавил, что водоемы уже успели обрасти льдом за время морозов. Любители зимней рыбалки сразу же стали уходить подальше от берега, но лед еще не везде стал достаточно прочным.

«На некоторых водоемах толщина ледовой поверхности достигла величины в 30 сантиметров. Но это говорит только о том, что на данном участке водоема лед имеет такую толщину», — пояснил Пестов.

По его словам, всего в нескольких сантиметрах от толстого льда может быть участок с совсем тонким слоем. Такую особенность необходимо всегда учитывать, выходя на лед. Также необходимо всегда соблюдать меры предосторожности.