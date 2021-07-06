Подмосковным родителям помогут развестись без ущерба для ребенка

В Подмосковье запустили пилотный проект «НЕделим» по поддержке разводящихся семей с детьми. Помощь им окажут медиаторы — специалисты, которые сгладят для ребенка острые углы разрыва родителей.

Инициатива проекта принадлежит уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, сообщила «Российская газета». Споры о детях, по словам омбудсмена, возникают в каждой третьей разводящейся семье.

Когда родители не могут договориться, на помощь им придут медиаторы. Только в прошлом году поддержка в подобных вопросах потребовалась 194 семьям. В 2021-м обращений уже 71.

«Нужно учесть, что до меня доходят в основном родители, которые уже находятся в состоянии затяжного конфликта», — пояснила детский омбудсмен.

Пилотный проект запустят в Клину, Раменском, Дмитрове, Мытищах, Орехово-Зуеве, Подольске и Одинцове. С родителями будут работать юристы, адвокаты и психологи. В идеале консультацию медиатора паре должны предлагать сразу при подаче документов на развод.

«Даже если видимого конфликта нет, специалист выяснит, как экс-супруги планируют в дальнейшем решать вопросы, связанные с воспитанием ребенка», — пояснили в аппарате Мишоновой.

Исходя из детских интересов, родителям предложат варианты решения сложившейся ситуации.

Пока что медиаторы работают в Подмосковье на благотворительных началах, но в ближайшей перспективе их деятельность оформят в полноценную социальную услугу.