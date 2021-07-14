Подмосковным родителям рассказали, как получить президентскую выплату на школьника

Все российские семьи с детьми школьного возраста в этом году получат выплату в размере 10 тысяч рублей. Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала подмосковным родителям, как ее получить.

«Подмосковные семьи с детьми школьного возраста получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Выплата положена на детей от шести до 18 лет при условии, если шесть лет ребенку исполнилось не позднее 1 сентября этого года, а 18 лет — не раньше 3 июля этого года», — пояснила Каклюгина.

Она уточнила, что в семьях с двумя и более детьми подходящего возраста выплата положена на каждого ребенка.

Каклюгина добавила, что денежные средства получат и инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет, если они сейчас учатся по общеобразовательным программам.

Заявления от родителей принимаются с 15 июля до 1 ноября этого года. Подать его можно на портале госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда.

«Выплаты будут начисляться семьям уже с 16 августа, ряд семей уже получили в личном кабинете на портале предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить на корректность и подтвердить данные. При этом никаких дополнительных документов представлять не нужно», — подчеркнула Каклюгина.

Зампред отметила, что выплата не зависит от дохода семьи. Полученные деньги не учитываются в доходах при предоставлении других мер социальной поддержки.

Заявление можно подать по ссылке.