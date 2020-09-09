Подмосковным родителям покажут школьное меню онлайн

Подмосковные школы разместят на своих сайтах раздел, который будет содержать сведения об организации питания учащихся. Родители смогут ознакомиться с меню, которое предлагают их детям, в онлайн-режиме.

Первый замминистра образования Московской области Илья Бронштейн подчеркнул, что подобные сведения должны появиться на портале каждой из подмосковных школ. Его процитировало РИАМО.

«Поставлена задача, чтобы на сайте каждой школы появился отдельный раздел, посвященный питанию, <…> чтобы каждый родитель мог проконтролировать», — сказал Бронштейн.

Кроме меню из школьной столовой, в разделе должны быть указаны контакты ответственного за питание лица и данные о поставщике. Родителей также должны поставить в известность, что еду в столовых можно попробовать.

Сейчас пищеблоки в учебных заведениях работают в полном объеме. Меню в школах Московской области единообразное и отвечает всем существующим требованиям. Критических отклонений, заметил Бронштейн, нет.

Глава отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Елена Черныш сказала, что в Подмосковье стоит вопрос с местами для питания учащихся школ. В учебных учреждениях области 225 тысяч посадочных мест в столовых, а школьников 942 тысячи.

Бесплатным горячим учеников начальных классов в Московской области обеспечивают с 1 сентября.