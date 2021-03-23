Подмосковным родителям будут начислять детские пособия по-новому. Инструкция

С 2021 года в России по-новому начисляют выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Сумму пособия назначают по трехступенчатой системе, а с лета для его получения нужна будет карта «Мир». Куда обращаться подмосковным родителям, разбирался «360».

С 1 января 2020 года на выплату могли рассчитывать семьи со среднедушевым доходом не выше регионального прожиточного минимума. Новый алгоритм определения размера пособий разработали, поскольку зачастую даже с учетом этой помощи от государства семейный доход до нижней планки не дотягивал.

Кому выплатят пособия

Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в Московской области предоставляют малообеспеченным семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум — 13 115 рублей.

Один из родителей ребенка должен иметь гражданство РФ и место жительства в Подмосковье. Пособие не оформят опекунам, которые получают денежные средства на содержание детей.

Нуждающимся в социальной поддержке выплаты начисляют на каждого ребенка от трех до семи лет включительно. Осуществляют их с даты достижения детьми трехлетнего возраста. Заявление нужно подать не позднее шести месяцев с этой даты, иначе пособие назначат с момента обращения.

Заявление на пособие можно подать через портал госуслуг Московской области или в МФЦ по месту регистрации. Потребуется само заявление, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий факт рождения ребенка документы.

Три ступени системы

Трехступенчатую систему начисления пособий родителям с детьми от трех до семи лет ввели с 1 января 2021 года. В ней предусмотрен стандартный размер выплаты, который составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Если с его учетом доход на каждого члена семьи не доходит до прожиточного минимума, то выплата достигнет 75%. А в случае, когда повышенный размер не позволяет вывести семью из разряда малоимущих, ей начислят 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

В Подмосковье стандартный размер выплаты равняется 6344 рублям, повышенный — 9987, а стопроцентный — 13 317.

С 1 апреля можно будет подать заявление на перерасчет. Если семье положена повышенная выплата — 75% или 100%, — то ее пересчитают с 1 января 2021 года.

Пока что пособия перечисляют на карту любой платежной системы. После 1 июня деньги будут отправлять на привязанный к карте «Мир» счет (в органы соцзащиты нужно сообщить ее номер до 1 июня). Их также можно получить на не привязанный к какой-либо карте или временный специальный счет.