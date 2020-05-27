Подмосковным производителям выдали льготные кредиты на 3 млрд рублей

В Подмосковье уже 11 предприятиям одобрили льготные кредиты на три миллиарда рублей. Их выдал российский Фонд развития промышленности. Это поможет выпускать продукцию для борьбы с коронавирусом.

Льготные кредиты оформили по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям», отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

И еще 48 производителей ожидают одобрения экспертного совета фонда на получение займов на сумму 9,3 миллиарда рублей Наталья Егорова.

А размер займов по новой программе — от 50 до 500 миллионов рублей под 1% годовых сроком до двух лет.

Предприятия могут использовать эту льготу на закупку сырья и техники, а также важной готовой зарубежной продукции.

Получить помощь с оформлением заявки можно будет в Фонде развития промышленности Подмосковья. Все меры поддержки доступны и на сайте fasie.ru.

А областное правительство готово помочь системообразующим компаниям получить федеральную поддержку. Это больше 100 предприятий в 11 отраслях экономики. Их будут сопровождать вручную.