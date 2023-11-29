Подмосковье 29 ноября 2023, 12:26 Подмосковным производителям молока возместят 70% трат на маркировку Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В этом году появилась субсидия на возмещение трат на покупку и ввод в эксплуатацию оборудования для обязательных маркировок на некоторых молочных продуктах. Ее получат 12 подмосковных компаний, сообщил зампред правительства Московской области и министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

«В сентябре 2023 года проводился прием заявок. По результатам первичного отбора Минсельхозпродом региона было подано 13 заявок на участие в конкурсном отборе федерального Минсельхоза. Уже 20 ноября завершился этап рассмотрения заявок и была проведена комиссия по отбору», — рассказал зампред.

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В итоге от Подмосковья субсидию одобрили для компаний «Дмитровский молочный завод», «Завод стерилизированного молока „Можайский“», «Зеленоградское», «Озерецкий сыродельный комбинат», «Озерецкий молочный комбинат», «Сыровар», «Коломенское» и другие.

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