Подмосковным проектам импортозамещения субсидируют кредиты

Инвесторы и субъекты малого и среднего предпринимательства Подмосковья, которые реализуют проекты в сфере импортозамещения, смогут субсидировать часть процентной ставки по кредитам.

Нововведение вступит в силу 25 апреля. Период действия льготного процента — три года.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что поддержка бизнеса является одним из основных приоритетов правительства Московской области и в текущей ситуации она особенно необходима.

«Так, для стимулирования проектов в сфере импортозамещения регион субсидирует подмосковным инвесторам и компаниям малого и среднего предпринимательства часть процентной ставки по кредитам — на эти цели выделено 250 миллионов рублей. В результате для заемщиков ставка не будет превышать 10%, а для отдаленных территорий — 9%», — рассказала Зиновьева.

Зампред отметила, что субсидия доступна компаниям, реализующим проекты нового строительства и модернизации действующих предприятий. Предприниматели смогут получить льготное финансирование в сферах обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, туризма, общепита, гостиничного бизнеса, а также бизнеса в области информации и связи.

Для того чтобы воспользоваться новыми субсидиями, предпринимателю из Подмосковья нужно обратиться в один из 13 банков, с которыми Мининвест заключил соглашения. Это Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, банк «Открытие» и другие крупнейшие банки России. Льготный процент действует сразу после заключения кредитного договора.

Кроме того, Мининвест создал форму обратной связи, которой предприниматели могут воспользоваться в случае возникновения сложностей при взаимодействии с банками. Максимальный срок обработки заявки — один день.

Подробную информацию о субсидировании процентной ставки по кредиту можно узнать по телефону горячей линии 0150, а также в офисах «Мой бизнес».