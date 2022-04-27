Подмосковным призерам Олимпийских игр и зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» вручили госнаграды

В Кремле состоялась торжественная церемония награждения призеров Олимпийских игр в Пекине, а также зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени получили подмосковные спортсмены — Ирина Аввакумова, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Илья Буров.

Госнаграды спортсменам вручили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Игорь Левитин.

Обладатели бронзовых наград Олимпиады были удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Среди награжденных — фристайлистка из Подмосковья Анастасия Смирнова.

Также в Кремле прошла отдельная церемония вручения госнаград для паралимпийцев, которые не были допущены до игр в Пекине, но выступили на зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходили в Ханты-Мансийске.

«В составе национальной сборной на Олимпиаде в Пекине выступили 27 спортсменов, представлявших Подмосковье. Ребята прошли через колоссальные испытания и для нас они все герои, все победители. Шестеро наших спортсменов стали призерами Олимпийских игр. На их счету два серебра — у Ирины Аввакумовой в составе смешанной команды в прыжках на лыжах с трамплина, у конькобежцев Даниила Алдошкина, Руслана Захарова, Сергея Трофимова в командной гонке преследования; две бронзы — у Анастасии Смирновой в женском могуле и у Ильи Бурова во фристайле. Отличный результат показали и наши паралимпийцы — на играх в Ханты-Мансийске они завоевали 28 медалей, в том числе 15 золотых», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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