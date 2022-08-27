Подмосковным предпринимателям улучшили условия по бизнес-кредитам

В Подмосковье предприятиям малого и среднего бизнеса начнут предоставлять средства для развития дела на новых условиях. Льготное кредитование совместило в себе субсидирования правительства РФ и программу стимулирования по выдаче кредитов предпринимателям Банка России и Корпорации МСП.

Средства будут выдавать на инвестиционные цели и под проектное финансирование, уточнили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Подать заявку смогут компании, которые занимаются обрабатывающим производством, переработкой сельскохозяйственной продукции, транспортировкой и хранением, гостиничным бизнесом и общественным питанием.

Ставка для малого бизнеса составит 4,5% годовых, для средних предприятий — 3%. Условия будут действовать первые три года. В следующие два в силу вступит ставка правительственной программы.

Кредит можно получить на срок до 10 лет. На реализацию программы в 2022 году выделят 50 миллиардов рублей.

«Эта своевременная и востребованная мера поможет подмосковным предприятиям эффективно модернизировать свое производство, увеличив объемы выпускаемой продукции или усовершенствовав технологию предоставления услуг», — отметил бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

С марта по июль 2022 года бизнесмены получили 63 кредита на сумму 5,2 миллиарда рублей. Эта программа станет дополнительным стимулом для развития экономического потенциала региона.