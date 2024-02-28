Подмосковье 28 февраля 2024, 16:33 Подмосковным предпринимателям разъяснили порядок оформления таможенных документов Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Вебинар для собственников и руководителей бизнеса провели в Подмосковье по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей Владимира Головнева совместно с Адвокатской палатой Московской области. Участникам разъяснили основные принципы взаимодействия с органами таможни.

Спикером на мероприятии выступил Сергей Мошинский, партнер КА «Сед Лекс» и юрист по спорам с таможенными органами. В ходе вебинара были представлены правила подготовки документов и информации для подтверждения таможенной стоимости в случае проверок со стороны таможенных органов.

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Участники вебинара получили информацию о процедуре проверки заявленной декларантом таможенной стоимости, необходимых документах и сведениях, которые могут быть запрошены. Также были даны рекомендации по составлению документов, подтверждающих таможенную стоимость.

Вторая часть вебинара касалась возможности обжалования решений таможенных органов о корректировке таможенной стоимости и возврате переплаченных таможенных пошлин и налогов. Участникам было объяснено, как продлить срок для обжалования решений таможенного органа и изменить размер государственной пошлины. Презентация вебинара доступна на сайте уполномоченного в разделе «Правовое просвещение».

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