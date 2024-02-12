12 февраля 2024, 21:41
Подмосковным предпринимателям разъяснили особенности применения национального режима в закупках
Эксперты и представители общественности, работающие с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиром Головневым, советуют бизнес-сообществу обратить внимание на важные нормативно-правовые акты. Бизнесменам также напомнили об особенностях национального режима в закупках.
Общественный помощник уполномоченного по государственным закупкам Сергей Маковеев подготовил информацию, которая поможет разъяснить, на какие законы следует обратить внимание поставщику в первую очередь.
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Национальный режим относится к запретам, ограничениям и условиям, устанавливаемым государством и применяемым при закупках для государственных и муниципальных заказчиков. Этот режим регулируется статьей № 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Продукция, произведенная в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках национального режима, не считается иностранной. Нормативно-правовые акты, разработанные правительством РФ, включают специфику различных видов товаров, работ и услуг. В этих документах учитываются механизмы подтверждения происхождения товаров участниками закупок.
Поставщикам настоятельно рекомендуют ознакомиться с перечнем нормативно-правовых актов, правила которых следует соблюдать при подаче заявки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона.
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