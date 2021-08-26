Подмосковным предпринимателям рассказали о мерах поддержки на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

В Истре стартовал фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». На него приехали предприниматели со всего региона и с разных уголков страны. Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала о мерах поддержки фермеров в Московской области.

Пока гости гастрономического фестиваля наслаждались деликатесами 400 фермеров из 54 регионов страны, предприниматели обсудили важные вопросы. Для обсуждения будущего бизнеса и сельского хозяйства организовали деловую программу с участием экспертов.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева на встрече с предпринимателями рассказала о мерах поддержки, которые предлагает Московская область.

«Правительством Московской области разработан и внедрен целый пакет мер поддержки малого и среднего предпринимательства региона. В том числе внимание уделяется и предпринимателям, занятым в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Они могут воспользоваться несколькими финансовыми программами помощи. Особенно для них востребованы и популярны субсидия на приобретение оборудования и компенсация затрат на первый взнос при лизинге оборудования», — рассказала министр.

Она уточнила, что в рамках первой субсидии фермеры могут возместить до 10 миллионов рублей, но не более 50% от общей суммы. А вторая субсидия дает возможность покрыть до 70% затрат на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования. Максимальный размер поддержки составляет пять миллионов рублей.

Зиновьева отметила, что в этом году в Подмосковье ввели еще две субсидии для бизнеса.

«Это субсидия на продвижение товаров через маркетплейсы и субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам. Первая субсидия связана с активным переходом бизнесменов на торговлю онлайн. Им предоставлена возможность субсидирования не более 50% затрат — до 500 тысяч рублей на оплату услуг маркетплейсов: комиссия торговой интернет-площадки и затраты на рекламу товаров на маркетплейсе», — пояснила министр.

По второй субсидии предприниматели смогут получить льготные кредиты в семи банках: Сбербанк России, ВТБ, Промсвязьбанк, банк «Открытие», СДМ-Банк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

Всю необходимую информацию о субсидиях и других мерах поддержки предприниматели могут узнать на инвестиционном портале Подмосковья, на горячей линии поддержки бизнеса 0150 или в одном из подмосковных офисов «Мой бизнес».