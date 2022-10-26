Подмосковным предпринимателям рассказали, как не лишиться бизнеса из-за долгов | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 04:16 Подмосковным предпринимателям рассказали, как не лишиться бизнеса из-за долгов В Красногорске на круглом столе рассказали бизнесменам, как не потерять бизнес за долги Unsplash

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Грамотная финансовая политика позволяет бизнесу расти и расширяться, даже незначительная кредиторская задолженность может привести предприятие к банкротству. Однако есть современные механизмы, позволяющие бизнесу оставаться на плаву. Их обсудили на круглом столе в Красногорске.

«Заключение мировых соглашений — это важнейший инструмент по выходу из предбанкротного состояния. И мы совместно с представителями уполномоченного по правам предпринимателя эту работу ведем, информируем бизнес, информируем граждан, какие последствия могут быть при неуплате налогов, при сложных ситуациях и что можно сделать для того, чтобы этого избежать», — рассказала замруководителя УФНС России по Московской области Ольга Воронцова.

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Вопрос мирного урегулирования споров стал актуальным после отмены моратория на банкротство. Он действовал в период с 1 апреля по 1 октября. В течении этого времени ни один кредитор или уполномоченный орган не мог инициировать процедуру банкротства. Также у предпринимателей была возможность легально не платить по долгам, но сейчас ситуация изменилась.

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«Основная задача нашего сегодняшнего разговора — как сохранить бизнес. И в то же время было очень много высказываний, как не допустить некое трактование закона в пользу недобросовестного партнерства. Чтобы кто-то не воспользовался сегодняшними, в том числе, сложными ситуациями и не смог в цепочке поставщиков, а она бывает длинной, привести к сбою платежей. И очень важно, чтобы весь этот механизм работал», — отметил председатель Комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы Тарас Ефимов.

Все озвученные предложения теперь предстоит рассмотреть законодателям. Потом их доведут до предпринимательского сообщества.