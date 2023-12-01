Подмосковье 01 декабря 2023, 13:10 Подмосковным предпринимателям предложили помощь в продвижении по программе «Авито» и Минэкономразвития Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Министерство экономического развития России совместно с платформой «Авито. Услуги» запустили программу по продвижению для предпринимателей. К участию в проекте пригласили и подмосковных бизнесменов, сообщили в министерстве инвестиций Московской области.

Коммерсантам следует пополнить кошелек на «Авито» на сумму от трех тысяч рублей до 23 января 2024 года. После этого на его счет зачислят 100% бонусов от этой суммы. Всего может быть начислено до 22 тысяч бонусов. Ими можно будет воспользоваться в течение месяца.

Реклама

Бонусы помогут оплатить 99% услуг по продвижению. В проекте смогут поучаствовать самозанятые, ИП и юрлица.

«В России более полумиллиона предпринимателей работают в сфере услуг, и именно они смогут воспользоваться данной возможностью продвижения на „Авито. Услугах“», — рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

«Сегодня каждый второй исполнитель услуг в России продвигает свои услуги на „Авито“. Как платформа с многомиллионной аудиторией, мы хотим помочь предпринимателям в развитии их дела», — подчеркнул управляющий директор компании Влад Федулов.

Подать заявку на участие в программе можно до 31 декабря в центрах «Мой бизнес» или онлайн по ссылке. Она станет доступна для пользователей платформы с подтвержденными данными. Также бонусами смогут воспользоваться новые пользователи или те, кто не использовал площадку последний год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».