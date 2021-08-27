Подмосковным предпринимателям посоветовали брать на работу осужденных из исправительных центров

Правонарушители теперь могут отбывать наказание не только в тюремных застенках. В Одинцовском городском округе состоялся круглый стол, участники которого решали, как помочь осужденным ресоциализироваться в обществе. В качестве примера использовали опыт компании «Гофрон». Это первое в Московской области предприятие, которое создало рабочие места для осужденных на принудительные работы.

«В большинстве случаев, наверное, в 95% — это нормальные адекватные люди, такие же, как и все остальные, поэтому я бы остальным работодателям рекомендовал воспользоваться таким шансом. Экономически это, действительно, выгодно», — отметил Алексей Белогорцев, начальник отдела кадров ПАО «Гофрон».

Нехватку рабочих рук на предприятии с лихвой компенсировали 70 осужденных. По словам Алексея, такие сотрудники работают ответственно. В нарушении порядка не заинтересованы, иначе их отправят обратно в колонию. Живут отдельно, но за ними ведется постоянный контроль. В основном они выполняют функции разнорабочих, однако предприятие старается обучать таких сотрудников, чтобы в дальнейшем из них сделать специалистов.

На круглом столе также обсудили проблемы бизнесменов, которые находятся под следствием по так называемым «предпринимательским статьям».

«Я, как уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области, Титов, как федеральный уполномоченный, настаиваем, что у нас главный вектор связан с тем, чтобы мера пресечения была более мягкой. Это домашний арест или подписка о невыезде, потому что мы прекрасно понимаем, что если сегодня предприниматель находится в сизо, говорить о том, что его бизнес как-то не просел или не полностью разрушен не приходится», — уточнил Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

По итогам мероприятия для более эффективной реализации полномочий по обеспечению гарантий государственной защиты прав бизнеса в местах принудительного содержания уполномоченный и председатель Общественной наблюдательной комиссии подписали соглашение. Сейчас более 700 жителей Московской области, отбывающих срок в исправительных учреждения региона, имеют право на замену неотбытой части наказания принудительными работами.

Сегодня в Подмосковье действуют уже три участка, работающих в режиме исправительного центра. Они находятся в Кашире, Одинцове и Коломне.