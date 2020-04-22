Подмосковным предпринимателям помогут перевести бизнес в онлайн

Она напомнила, что из-за пандемии приостановили работу организаций, чьи товары или услуги не являются жизненно необходимыми для людей. В таких условиях бизнес вынужден переходить на онлайн-формат. За помощью можно обратиться и в ведомство.

«Что касается вашего бизнеса, вы можете использовать интернет, сделать доставку. Да, это не будет тот объем выручки, но какие-то затраты возместить получится. Если вы затрудняетесь, как это сделать, мы можем подобрать вам онлайн-курсы, вы можете использовать соцсети», — сказала она.

Наталья Егорова отметила: практика других стран показала, что лучший способ борьбы с вирусом — самоизоляция. Однако самые важные продукты и услуги жители смогут получить.

«Мы понимаем, что кто-то должен ходить на работу. Врачи, компании, которые выпускают продукты и товары первой необходимости… Эти люди каждый день рискуют своим здоровьем. Поэтому все, что не связано с жизнеообеспечением, закрыто», — сказала Егорова.

Шиномонтажи и автосервисы, например, могут обслуживать клиентов, но с ограничениями. Необходимо исключать одновременное нахождение в залах большого количества людей. Машины скорой помощи или служебные автомобили, развозящие продукты и лекарства, принимают обязательно.

В помощь бизнесу уже приняты отсрочки по налогам, арендной плате, кредиты без процентов и многие другие меры поддержки. Наталья Егорова призвала предпринимателей обращаться на горячую линию 0150, давать обратную связь. Все заявки будут приняты.

Меры поддержки бизнеса

Сейчас уже расширена программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. В ней участвуют сразу 99 российских банков, которые выдают кредиты по сниженной ставке.

Бизнесменам предоставили до 1 октября отсрочку платежей по основному долгу на шесть месяцев.

На такой же срок предусмотрели кредитные каникулы. Это поможет поддержать предпринимателей, столкнувшихся с резким падением доходов — ниже 30%. Им уменьшат размер платежа по кредиту на полгода.

О всех мерах поддержки бизнеса мы рассказали в материале.