Подмосковным предпринимателям оказали больше 49 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес» в этом году

В Московской области работают 55 центров помощи предпринимателям «Мой бизнес». С начала года услуги в них оказали 49 тысячам человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«В Подмосковье работает 55 центров «Мой бизнес», где предоставляются комплексные услуги в режиме «одного окна». Широкая сеть центров значительно облегчает доступ к госуслугам и мерам поддержки для предпринимателей, обеспечивая комфортные условия для развития бизнеса. По количеству обращений мы видим, что центры востребованы: бизнес пользуется этими площадками для решения самых разных задач», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Центры «Мой бизнес» оказывают услуги всем, кто уже ведет свое дело, и тем, кто только собирается его открыть. Особое внимание в офисах уделяют поддержке производственных предприятий. Для бизнесменов-новичков в центрах подготовили целый комплекс услуг. Предприниматели могут зарегистрировать свою компанию, подобрать помещение или площадку и получить помощь в подборе персонала в одном месте. Все услуги оказывают бесплатно.

Зиновьева уточнила, что основная целевая аудитория центров «Мой бизнес» — это представители малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

«На начальном этапе открытия своего дела чрезвычайно важно получить профессиональную консультационную поддержку. Центры «Мой бизнес» предоставляют такую возможность, и граждане активно этим пользуются. С начала года почти восемь тысяч физических лиц, планирующих оформить самозанятость, обратились в центры «Мой бизнес», — заключила министр.