Подмосковье 02 сентября 2023, 03:30 Бизнесменам Подмосковья напомнили о необходимости вовремя сообщать об изменениях в ЕГРЮЛ Главное управление региональной безопасности Московской области

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В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья напомнили бизнесменам о необходимости уведомлять профильные ведомства о смене адреса или руководителя (сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП) в течение семи рабочих дней. Нарушение сроков или предоставление недостоверной информации являются административным правонарушением.

В ГУРБ привели пример, когда директору строительной компании назначили штраф в размере 10 тысяч рублей за несообщение о смене адреса. После неуплаты долга в срок судебные приставы взыскали деньги с расчетного счета с нарушителя.

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В период с января по июль 2023 года в Подмосковье взыскали задолженности в размере более двух миллионов рублей по 428 исполнительным производствам по административным штрафам, связанным с несвоевременным предоставлением изменений или недостоверных сведений в регистрирующий орган.

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