Подмосковье 01 февраля 2024, 11:18 Подмосковным предпринимателям напомнили о субсидии для выхода на маркетплейсы Unsplash

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Подмосковные предприниматели могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. В программе участвуют 13 крупных торговых площадок.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, воспользоваться поддержкой может малый и средний бизнес, а также самозанятые.

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«Размер субсидии составит до 500 тысяч рублей и до 50% затрат на оплату комиссии, доставки или продвижения товаров. Данная мера поддержки работает уже четвертый год. За это время ее получателями стали более 560 предпринимателей. Суммарный размер поддержки составил 145 миллионов рублей», — сказала она.

В программе участвуют такие торговые площадки как OZON, Яндекс.Маркет, Авито, СберМегаМаркет и другие.

Узнать подробнее о поддержке можно по ссылке.

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