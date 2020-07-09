Подмосковным предпринимателям компенсируют расходы на лизинг машин

В Подмосковье будут компенсировать расходы на лизинг автомобилей предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, а также компаниям, которые будут предоставлять машины в аренду. Об этом рассказала пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Каршеринговые фирмы и другие компании, которые сдают автомобили в аренду, могут претендовать на компенсацию расходов на лизинг. Государство предлагает субсидию в размере 25% цены транспортного средства.

«В Московской области 1068 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые предоставляют в аренду транспортные средства. Новый механизм поможет сделать аренду и лизинг автомобилей привлекательнее», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

По условиям предприниматель может вернуть до 25% цены автомобиля, но не более 350 тысяч рублей для легкового автомобиля и не боле 500 тысяч для легкого коммерческого автомобиля категории N1. На автомобили других категорий можно получить субсидию до 900 тысяч рублей.

Главное условие — машина должна быть произведена в России.

Подробная информация доступна по номеру телефона горячей линии для предпринимателей Подмосковья 0150.