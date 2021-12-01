Подмосковным предприятиям расскажут об участии в нацпроекте «Производительность труда»

Региональный центр Компетенций Московской области проведет круглый стол, на котором подведет итоги года работы. Основными темами станут способы повысить прибыль предприятия, системы «бережливого» производства и поддержка государства роста производительности труда в разных компаниях.

Круглый стол состоится в «Понтон Холле» в Красногорске 7 декабря. Его запланировали в онлайн-формате, но все спикеры выскажут свое мнение вживую.

Участие в круглом столе в том числе примут министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, гендиректор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон и другие.

Собравшимся подробно расскажут о нацпроекте «Производительность труда», о практических выгодах вступления в него для компаний, а также об условиях участия.

На мероприятии представят и кейсы предприятий, которые уже вступили в нацпроект и внедрили решения на отдельных производственных линиях. Состоится презентация обучающих программ для сотрудников предприятий, которые проводятся в рамках проекта.

Участие в круглом столе бесплатное. Пройти регистрацию можно на сайте.