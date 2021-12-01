Подмосковным предприятиям расскажут об участии в нацпроекте «Производительность труда»
Региональный центр Компетенций Подмосковья подведет итоги года на круглом столе
Региональный центр Компетенций Московской области проведет круглый стол, на котором подведет итоги года работы. Основными темами станут способы повысить прибыль предприятия, системы «бережливого» производства и поддержка государства роста производительности труда в разных компаниях.
Круглый стол состоится в «Понтон Холле» в Красногорске 7 декабря. Его запланировали в онлайн-формате, но все спикеры выскажут свое мнение вживую.
Участие в круглом столе в том числе примут министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, гендиректор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон и другие.
Собравшимся подробно расскажут о нацпроекте «Производительность труда», о практических выгодах вступления в него для компаний, а также об условиях участия.
На мероприятии представят и кейсы предприятий, которые уже вступили в нацпроект и внедрили решения на отдельных производственных линиях. Состоится презентация обучающих программ для сотрудников предприятий, которые проводятся в рамках проекта.
Участие в круглом столе бесплатное. Пройти регистрацию можно на сайте.