Подмосковным предприятиям пригрозили уголовкой за нарушения условий работы во время пандемии

Подмосковные предприятия, которые не соблюдают требования к организации работы в режиме самоизоляции, ждет административная ответственность. Однако если количество нарушителей продолжит расти, власти региона могут ужесточить ее до уголовной. Об этом в эфире «360» рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Она отметила, что соблюдение правил предприятиями проверяют различные органы власти Московской области. Все зависит от того, ка какой именно сфере относится его деятельность. Если его работа связана с транспортом, то это — Министерство транспорта Московской области. За нарушение установленных требований предприятиям грозит различная ответственность.

«Ответственность предусмотрена административная, штрафы до одного миллиона рублей, уголовная по статье 236 УК РФ штраф до 700 тысяч рублей, запрет на определенные должности или деятельность на один-три года, либо ограничение свободы до двух лет, принудительные работы — до двух лет, лишение свободы — до двух лет», — пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Егорова подчеркнула, что в регионе зарегистрировано 460 тысяч юрлиц. Чтобы проверить всех сразу не хватит никаких ресурсов Московской области. Поэтому министерство рассчитывает на сознательность предпринимателей и руководителей.

Пока, на текущей неделе, мы все-таки рассчитываем на сознательность наших предпринимателей и руководителей предприятий и работаем только по обращениям. По итогу этой недели посмотрим, каким образом увеличилась цифра и число жалоб, и после этого будем принимать меры, переходить ли нам на уголовные проверки Наталья Егорова.

Однако их надежды не всегда оправдываются — в ведомство часто обращаются сотрудники таких предприятий с различными жалобами. Например, когда предприятие не должно по закону работать в период самоизоляции, но заставляет своих сотрудников выходить на смены.

Егорова подчеркнула, что так поступать нельзя — в любом случае рабочий должен трудиться по собственному согласию. При получении таких обращений министерство сразу на них реагирует. Сперва предприятие получит предупреждение, затем — штраф. Если нарушения продолжат повторяться, сумма штрафов будет расти. Если на предприятии образовалась вспышка коронавируса, то будет вводится уголовная ответственность.

Она рассказала, что в министерство с жалобами обращаются и сотрудники предприятий, на которых не выполняют требования главного санитарного врача.

«В этих случаях мы тоже вынуждены реагировать. дальше смотрим на динамику, если динамика распространения коронавирусной инфекции увеличивается, конечно меры будут ужесточаться и наши контрольные мероприятия будут увеличиваться», — пояснила Егорова.