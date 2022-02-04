Подмосковным поликлиникам выделят еще 355 миллионов рублей из-за увеличенной нагрузки

Подмосковье получит еще свыше 355 миллионов рублей на дополнительную поддержку поликлиник. Деньги выделят из-за роста нагрузки на амбулаторное звено и распространения «омикрона».

Между регионами России распределят более 7,3 миллиарда рублей на это направление. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что Московская область получит свыше 355 миллионов рублей.

Он добавил, что многие жители привились от коронавируса.

«Это значительно повлияло на то, что в большинстве случаев граждане, если они и заразились новым штаммом, болеют с минимальными симптомами», — подчеркнул Голубев.

Тем не менее поликлиники сейчас испытывают колоссальную нагрузку. Уже увеличили количество кабинетов неотложной помощи.

«Поэтому стоит задача поддержать учреждения, чтобы они у нас, как и прежде, работали стабильно», — отметил спикер.

Ранее стало известно, что Подмосковье выделит 1,7 миллиарда рублей на новые меры поддержки врачей.