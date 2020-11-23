Подмосковным пенсионерам расскажут о пользе скандинавской ходьбы

Онлайн-лекцию о здоровье суставов проведут для пожилых жителей Московской области. Она состоится в рамках фестиваля «Ходи, Подмосковье!» 28 ноября.

Лекцию прочтет кандидат медицинских наук и преподаватель кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Университета имени Сеченова Кристина Володина. Ее выступление анонсировали в Министерстве социального развития Московской области.

«Состоится онлайн-лекция „Как поддержать здоровье суставов с помощью скандинавской ходьбы“», — пояснила глава ведомства Ирина Фаевская.

Кристина Володина первой в России предложила использовать скандинавскую ходьбу в программах профилактики заболеваний и реабилитации пациентов, разработав уникальные авторские методики тренировок.

Многие уже оценили достоинства скандинавской ходьбы. Поводом заняться ей после консультации со специалистами могут послужить ноющие ощущения и ломота в суставах. Как правильно заниматься этим видом спорта, расскажет Кристина Володина.

Лекция начнется в 10:00 28 ноября. Чтобы получить доступ к трансляции, нужно зарегистрироваться на сайте. Регистрацию откроют за 60 минут до начала конференции.

Организуют фестиваль «Ходи, Подмосковье!» Министерство социального развития Московской области и Добровольный физкультурный союз.