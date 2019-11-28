Подмосковным пенсионерам помогут устроиться на работу. А еще их ждут новые виды спорта

«Активное долголетие» в Подмосковье набирает обороты и становится все популярнее среди жителей области. Во время эфира на телеканале «360» губернатор Андрей Воробьев рассказал, что еще будет сделано в регионе для старшего поколения.

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«Когда я ездил по МЦД, обсуждали, что существует вопрос трудоустройства пенсионеров. Мы тоже должны подумать, как сделать так, чтобы старшее поколение могло устраиваться на работу. Женщина по имени Валентина мне сказала: „Подумай, как сделать так, чтобы нас тоже трудоустроить, мы хотим быть полезными“. Поэтому программа „Активное долголетие“ у нас долгосрочная», — сказал Андрей Воробьев.

Депутат Сергей Пахомов рассказал губернатору, что в программе «Активное долголетие» больше принимают участие женщины. Но в Сергиевом Посаде иная ситуация.

«Есть перекос в том, что в основном активны женщины, и они немного „поддавливают“ мужчин авторитетом и желанием. А вот в Сергиевом Посаде к „Активному долголетию“ хорошо подключились мужчины — тут играем в хоккей. Мужские виды спорта рано или поздно будет предложение включить более активно в этот замечательный проект», — отметил депутат.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев подчеркнул, что в «Активное долголетие» нужно максимально вовлекать старшее поколение. «Важно, что есть инфраструктура — и ледовый дворец, и бассейны, и спортзалы. Программа будет активно развиваться на каждой территории», — отметил он.

Одно из самых популярных направлений программы — экскурсии. Глава региона поручил снабдить все города комфортабельными автобусами.

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«Сегодня инфраструктура позволяет ездить в музеи и на различные мероприятия. Мы предусмотрели средства и на аренду автобусов, и, наверное, приобретем несколько своих комфортабельных автобусов», — добавил Воробьев.

Программа «Активное долголетие» заработала в Подмосковье в октябре 2019 года. Ее создали для того, чтобы старшее поколение имело возможность укреплять здоровье, находить новых друзей и просто весело проводить время. Проект включает в себя несколько направлений — от медицины до спорта. А чтобы люди не путались, куда и к кому обратиться, открывают специальные клубы. Например, один из таких находится в Сергиевом Посаде. Все занятия и развлечения в рамках «Активного долголетия» бесплатны.