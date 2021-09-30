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    30 сентября 2021, 17:10

    Подмосковным пенсионерам помогут убраться дома и на участках в рамках акции «Декада милосердия»

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Традиционную акцию «Декада милосердия» проведут с 1 по 10 октября в Московской области. Волонтеры помогут пенсионерам, инвалидам и ветеранам навести порядок в квартирах или на участках.

    Подмосковным пенсионерам помогут убраться дома и на участках в рамках акции «Декада милосердия» | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что акция станет частью празднования Международного дня пожилых людей. Она охватит свыше 100 тысяч человек.

    Социальные работники и волонтеры помогут тем, кто в этом особенно нуждается, в уборке участков и квартир

    Ирина Каклюгина.

    Особое внимание уделят одиноким и малообеспеченным пенсионерам, инвалидам, ветеранам и тем, кто живет в селах.

    Акцию «Декада милосердия» проводят в Подмосковье два раза за год: к празднованию Пасхи и Международного дня пожилых людей.