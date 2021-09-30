Подмосковным пенсионерам помогут убраться дома и на участках в рамках акции «Декада милосердия»

Традиционную акцию «Декада милосердия» проведут с 1 по 10 октября в Московской области. Волонтеры помогут пенсионерам, инвалидам и ветеранам навести порядок в квартирах или на участках.

Источник фото: РИА «Новости»

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что акция станет частью празднования Международного дня пожилых людей. Она охватит свыше 100 тысяч человек.

Социальные работники и волонтеры помогут тем, кто в этом особенно нуждается, в уборке участков и квартир Ирина Каклюгина.

Особое внимание уделят одиноким и малообеспеченным пенсионерам, инвалидам, ветеранам и тем, кто живет в селах.

Акцию «Декада милосердия» проводят в Подмосковье два раза за год: к празднованию Пасхи и Международного дня пожилых людей.