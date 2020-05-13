Подмосковным пенсионерам объяснили, когда разблокируют социальные карты для проезда

Социальные карты жителей старше 65 лет заблокированы для проезда на общественном транспорте в связи с эпидемической обстановкой в Московской области. Пенсионеры поинтересовались, когда их разблокируют. Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская рассказала, когда ждать активации карт.

Карты заблокировали с целью сохранения здоровья жителей Подмосковья старше 65 лет, потому что они находятся в группе риска. Выходить из дома в сегодняшней эпидемической ситуации для них опасно.

Но как только ситуация улучшится, социальные карты снова будут работать.

«Как только ситуация с коронавирусной инфекцией на нашей территории стабилизируется, наверное, будет принято решение о разблокировке этих карт. И мы с удовольствием это сделаем для того, чтобы наши пожилые люди вели активный образ жизни», — пояснила Ирина Фаевская.

25 марта стало известно, что пожилые люди старше 65 лет, студенты колледжей и вузов, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, не могут проехать бесплатно в общественном транспорте. Власти ограничили эту льготу из-за пандемии.

Подмосковные власти оказывают всяческую поддержку жителям из группы риска. Например, пенсионеры старше 65 лет с 15 мая смогут купить медицинские маски по льготной цене.

Ирина Фаевская отметила, что на сегодняшний день уже более 1,2 миллиона жителей старше 65 лет получили выплату в размере трех тысяч рублей за соблюдение режима самоизоляции.

А все одиноко проживающие пенсионеры региона получат доплату в тысячу рублей. С 1 мая ее автоматически назначат для 220 тысяч человек. Также нуждающимся волонтеры привозят продуктовые наборы.