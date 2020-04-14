Подмосковным педагогам продлили срок подачи заявок на социальную ипотеку

Это коснется педагогов со стажем работы не меньше пяти лет. А молодые учителя смогут отправить заявки уже с 4 по 22 мая.

Всего в этом году сертификаты, помогающие приобрести жилье, передадут 110 педагогам. Документы примут дистанционно. Об этом рассказала министр образования Ирина Каклюгина.

Для участия педагог должен соответствовать ряду требований. Например, иметь трудовой стаж не менее пяти лет, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень и работать в Подмосковье Ирина Каклюгина.

Она отметила, что пандемия не помешает принять документы педагогов для участия в отборе. В Министерстве образования Подмосковья предусмотрели дистанционный формат в помощь учителям.

Условия участия и способы передачи документов разместили на сайте министерства. Найти информацию можно будет, перейдя из раздела «Деятельность» в «Мероприятия». Затем понадобится выбрать категорию «Социальная ипотека».

Программа «Социальная ипотека»

Программа поддержки уникальных специалистов действует в регионе с 2016 года.

Подмосковье помогает с жильем врачам, ученым, педагогам и другим работникам. В этом году сертификаты по социальной ипотеке передадут 365 специалистам.

Это существенное подспорье при покупке квартиры. Участники программы «Социальная ипотека» оплатят только проценты, в то время как правительство погасит тело кредита. Ежемесячно на протяжении десяти лет всем работникам будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.

Все подробности об условиях участия в программе «Социальная ипотека» можно узнать на сайте Мининвеста.