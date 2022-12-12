Подмосковье 12 декабря 2022, 16:49 Подмосковным пассажирам напомнили о возможности оставить отзыв о такси по QR-коду Unsplash

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Минтранс Подмосковья улучшил систему обратной связи для пассажиров такси. С ноября они могут оставить отзыв на работу перевозчика по QR-коду в салоне машины. Эта система уже показала первые результаты.

«Почти за месяц в ведомство поступило более 20 отзывов по работе такси. Новая система поможет Министерству оперативно реагировать на сигналы, а перевозчикам своевременно устранять нарушения», — отметил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

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Пассажиру достаточно навести камеру своего смартфона на QR-код, расположенный на заднем сиденье салона, и заполнить форму. При этом нужно будет указать свои данные и телефон для связи. Можно будет прикрепить фотографии нарушения, если такие можно сделать. Оцениваются соответствие внешнего вида автомобиля, правильность выполнения заказа, поведение шофера и иные факторы.

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В Подмосковье работает около 94 тысяч такси. Проверить работу перевозчиков можно онлайн на сайте Минтранса.

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