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    13 июня 2021, 19:59

    Подмосковным организациям рекомендовали размещать информацию о пунктах вакцинации

    Ольга Назаркина

    Организациям и индивидуальным предпринимателям Московской области рекомендовали размещать у себя информацию о ближайших пунктах вакцинации от коронавируса. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

    Подмосковным организациям рекомендовали размещать информацию о пунктах вакцинации

    Помимо этого работодателям рекомендовали стимулировать своих сотрудников активнее прививаться от коронавируса. На фоне всплеска уровня заболеваемости ковидом это имеет огромное значение. В Роспотребнадзоре ранее заявили, что только с помощью прививок удастся быстрее сформировать коллективный иммунитет.

    Воробьев в интервью «России 1» заявил, что угроза СОVID-19 по-прежнему высока.

    «Наши врачи в госпиталях спрашивают пациентов, которые там лежат и болеют тяжело, почему они не сделали прививку. Оказывается, думают, что ковида уже нет, а он есть», — сказал он.

    На сегодняшний день в Московской области работает более 220 пунктов вакцинации в поликлиниках. Прививку можно сделать в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах и даже на даче — в выездных пунктах в СНТ.

    Сегодня Воробьев объявил, что среди тех, кто сделает первый укол вакцины от ковида с 15 по 25 июня, будет разыграна квартира. Так можно обезопасить себя от вируса, а заодно и обзавестись трешкой площадью 74,9 квадратного метра в серпуховском ЖК «Новая Пролетарка».