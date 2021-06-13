Подмосковным организациям рекомендовали размещать информацию о пунктах вакцинации

Организациям и индивидуальным предпринимателям Московской области рекомендовали размещать у себя информацию о ближайших пунктах вакцинации от коронавируса. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Помимо этого работодателям рекомендовали стимулировать своих сотрудников активнее прививаться от коронавируса. На фоне всплеска уровня заболеваемости ковидом это имеет огромное значение. В Роспотребнадзоре ранее заявили, что только с помощью прививок удастся быстрее сформировать коллективный иммунитет.

Воробьев в интервью «России 1» заявил, что угроза СОVID-19 по-прежнему высока.

«Наши врачи в госпиталях спрашивают пациентов, которые там лежат и болеют тяжело, почему они не сделали прививку. Оказывается, думают, что ковида уже нет, а он есть», — сказал он.

На сегодняшний день в Московской области работает более 220 пунктов вакцинации в поликлиниках. Прививку можно сделать в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах и даже на даче — в выездных пунктах в СНТ.

Сегодня Воробьев объявил, что среди тех, кто сделает первый укол вакцины от ковида с 15 по 25 июня, будет разыграна квартира. Так можно обезопасить себя от вируса, а заодно и обзавестись трешкой площадью 74,9 квадратного метра в серпуховском ЖК «Новая Пролетарка».